رابطة مصنعي السيارات: المكون المحلي يسجل حاليا 45% للملاكي و60% للنقل والميكروباص

قال خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن هناك استراتيجية جديدة تستهدف رفع نسبة المكون المحلي في سيارات الملاكي تدريجيًا على مدار فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات، مع زيادة الدعم المقدم للمستثمرين والمصنعين كلما ارتفعت نسبة المكون المحلي؛ بما يعزز توطين صناعة السيارات في مصر.

وأضاف سعد، عبر برنامج اليوم، على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن نسبة المكون المحلي المعتمدة حاليًا تبلغ 45% في السيارات الملاكي، و60% في سيارات النقل والميكروباص.

وأوضح أن هذا الدعم يستهدف تمكين المُصنع أو المستثمر من استرداد ما بين 60% و80% من حجم استثماراته بنهاية المدة المحددة، بما يشجعه على زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتوسيع قاعدة التصنيع.

وأكد أن توطين صناعة السيارات لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يمتد إلى إنتاج سيارات تلبي احتياجات المستهلك المصري وتتيح التصدير إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن تقديم دعم إضافي للمصنعين مقابل التصدير.