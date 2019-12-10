المسابقات تغير موعد مباراة الأهلي والجونة

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري تعديل موعد مباراة الأهلي وطنطا، وذلك بعد استقرار الاتحاد الإفريقي على المواعيد النهائية لبقية جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان من المُقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق طنطا ضمن الأسبوع 13 يوم 14 يناير المقبل، إلا أن اتحاد الكرة قرر تغيير ذلك الموعد.

وقامت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي تحريك موعد المباراة لتقام في السابعة والنصف مساء الأربعاء 15 يناير المقبل بدلا من الثلاثاء 14 يناير ، مع بقاء مباراة الجونة مع الزمالك ضمن الأسبوع نفسه في موعدها المحدد الأربعاء 15 يناير على أن تقام في الخامسة مساء.

ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي في الثالثة عصر يوم السبت 11 يناير في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.