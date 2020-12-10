 لندن تسجل أعلى مستوى لإصابات كورونا في إنجلترا - بوابة الشروق
الخميس 10 ديسمبر 2020 11:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

لندن تسجل أعلى مستوى لإصابات كورونا في إنجلترا

لندن - ارشيفية
لندن - ارشيفية
لندن - د ب أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 11:25 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 11:25 م
أشارت أحدث البيانات، أن لندن سجلت أعلى معدل لحالات الإصابة بفيروس كورونا في انجلترا، مما يثير مخاوف من تطبيق عاصمة المملكة المتحدة أعلى مستوى من القيود الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الخميس إن المدينة سجلت 8ر191 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.

هذا بالمقارنة مع 4ر158 في منطقة ويست ميدلاندز، حيث شهدت معدلات الحالات أكبر انخفاض.

وحث عمدة لندن صادق خان السكان على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى لمنع المدينة من الخضوع لقيود أعلى من المستوى الثالث عند مراجعة الإجراءات فى 16 ديسمبر، حيث سيتم إغلاق جميع الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه الداخلية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك