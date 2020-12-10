لندن تسجل أعلى مستوى لإصابات كورونا في إنجلترا

أشارت أحدث البيانات، أن لندن سجلت أعلى معدل لحالات الإصابة بفيروس كورونا في انجلترا، مما يثير مخاوف من تطبيق عاصمة المملكة المتحدة أعلى مستوى من القيود الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الخميس إن المدينة سجلت 8ر191 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.



هذا بالمقارنة مع 4ر158 في منطقة ويست ميدلاندز، حيث شهدت معدلات الحالات أكبر انخفاض.



وحث عمدة لندن صادق خان السكان على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى لمنع المدينة من الخضوع لقيود أعلى من المستوى الثالث عند مراجعة الإجراءات فى 16 ديسمبر، حيث سيتم إغلاق جميع الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه الداخلية.