محافظ مطروح: وضع حجر أساس لمدرسة تجربة مميزة لغات

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حجر أساس مدرسة حدائق مطروح المميزة للغات بمنطقة الخروبة بمدينة مرسي مطروح، بسعة 44 فصلًا بتكلفة نحو 20 مليون جنيه، وتقع على مساحة 5 آلاف متر مربع، والمقرر الانتهاء منها مع بداية العام الدراسي القادم.

وأوضح المهندس حسن سلامة مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، أن المدرسة أكبر مدرسة تجريبية بمطروح، وذلك لتخفيف الكثافة مع الإقبال المتزايد على ذلك النوع من التعليم المتميز، وفي إطار خطة الهيئة للقضاء على الكثافة، حيث تم الانتهاء من 153 فصلًا، وجارٍ العمل في 258 فصلًا جديدًا، حيث تم تسليم 9 مدارس، وجارٍ العمل في 16 مدرسة، بالإضافة إلى المدرسة المتميزة بالعلمين الجديدة، ومدرسة مؤسسة مصر الخير بتجمع القطرانى بسعة 11 فصلًا.

وأشار إلى أنه جارٍ وضع توسعة مدرسة طه ساطور الثانوبة بنات بمرسى مطروح لاستيعاب طالبات مدرسة الثانوى بنات الجديدة بالكيلو 7، وتحويلها لتعليم أساسي لاستيعاب الكثافات، بالإضافة إلى مقترح إنشاء 3 مدارس بالتعاون مع الإيفاد.

فيما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة لأهالي المنطقة للبدء في إنشاء المدرسة مع شكر تعاونهم، وللعمل على توفير مدارس ثانوية للبنات بمختلف مدن المحافظة حرصًا على تعليم الفتيات.