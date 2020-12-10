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هانتر بايدن يواجه تحقيقا بشأن الضرائب

هانتر بايدن وبايدن
هانتر بايدن وبايدن

نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 1:40 ص | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 1:40 ص

أعلن هانتر بايدن، نجل الرئيس المنتخب جو بايدن، أنه يواجه تحقيقا اتحاديا بشأن ضرائبه، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، لكنه شدد على أنه لم يرتكب أي مخالفة.

وقدمت تعاملات هانتر بايدن التجارية في الخارج الفرصة لتكيل له حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الانتقادات العام الجاري.

وقال هانتر بايدن في بيان اليوم الأربعاء "علمت أمس ولأول مرة أن مكتب المدعي العام الأمريكي في ديلاوير أبلغ مستشاري القانوني، أمس أيضا، بأنهم يحققون في ملفاتي الضريبية".

وقال نجل الرئيس المنتخب: "أنا واثق من أن المراجعة المهنية والموضوعية لهذه الأمور ستثبت أنني تعاملت مع شؤوني بشكل قانوني وملائم".

وقال الرئيس المنتخب في بيان مقتضب إن نجله واجه "هجمات شخصية شرسة" في الأشهر القليلة الماضية.


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