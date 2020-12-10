 أمير المصري عن فيلم ليمبو: مرينا بصعوبات كتير جدا - بوابة الشروق
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أمير المصري عن فيلم ليمبو: مرينا بصعوبات كتير جدا

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 10:24 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 10:24 م

تسلم الفنان أمير المصري، جائزة الهرم الذهبي عن فيلم ليمبو للمخرج بين شاروك.

وتوجه، على هامش فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، مساء اليوم الخميس، بالشكر للجنة التحكيم ورئيس المهرجان محمد حفظي، مضيفًا: «مرينا بصعوبات كتير جدا في الفيلم».

وانطلقت، الأسبوع الماضي، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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