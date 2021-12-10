خسارة الاتحاد والزمالك والأهلي والتأمين يحققان انتصارهم الأول في دوري سوبر السلة

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انتهت الجولة الأولى من بطولة دوري السوبر وسط أجواء مثيرة مساء اليوم الجمعة.

وخسر الإتحاد السكندري على ملعبه أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 96/75.

كما حقق الأهلي الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 76/44 في اللقاء الذي أقيم على ملعبه، وفاز فريق التأمين على سموحة بنتيجة 89/77 في الأسكندرية.

وفاز فريق الجزيرة على الزمالك بنتيجة 70/56 في اللقاء الذي أقيم على صالة عثمان أحمد عثمان بالمقاولون العرب.

وتقام الجولة الثانية من دوري السوبر يوم الإثنين المقبل بلقاء الاتصالات مع الأهلي ولقاء مصر للتأمين مع سبورتنج ولقاء القمة بين الزمالك والاتحاد وسموحة ضد الجزيرة.

وتتنافس 8 فرق على منافسات دوري السوبر بعد أن حققت الفوز في الدور التمهيدي وهم " الزمالك والاتحاد السكندري والأهلي والجزيرة وسبورتنج وسموحة والمصرية للاتصالات ومصر للتأمين".

وستقام منافسات المرحلة الترتيبية من دوري السوبر بنظام الذهاب والإياب على ان تواجه الفرق بعضها البعض لتحديد المراكز في نهاية دور الإياب.