القبض على 8 بجنوب إفريقيا للاشتباه بتورطهم في الصيد الجائر

ألقت هيئة المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية في جنوب إفريقيا "سانباركس" القبض على 8 أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات صيد جائر في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر.

وأعلنت الهيئة اليوم الجمعة أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم بالتعاون مع الشرطة في مواقع قريبة من حديقة "كروجر" الوطنية، وهي واحدة من كبرى المحميات البرية الطبيعية في أفريقيا.

ومن بين أمور أخرى، تمت مصادرة بنادق من العيار الكبير، وكما هائلا من الذخيرة، من أربعة من المشتبه بهم. وإلى جانب سموم وسكاكين، تم العثور على جلد فيل وأجزاء من قرد البابون.

وتم الكشف عن أحدث عملية للصيد الجائر يوم أمس الخميس في محمية طبيعية خاصة بالقرب من كيب تاون السياحية، حيث قُتل أربعة من حيوانات وحيد القرن.

ويتم قتل المئات من حيوان وحيد القرن سنويا في أفريقيا من أجل قرونها ، وهي مكون شائع وباهظ الثمن في الأدوية التقليدية في فيتنام والصين. ومع ذلك، تم حظر تجارة قرون وحيد القرن دوليا.