وزير العدل الألماني: المفوضية الأوروبية اتخذت الخطوات الصحيحة ضد بولندا

أيد وزير العدل الألماني الجديد ماركو بوشمان الإجراء الحاسم الذي اتخذته المفوضية الأوروبية ضد بولندا في النزاع حول سيادة القانون.

وقال الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي الحر اليوم الجمعة على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أرى أن المفوضية الأوروبية اتخذت الخطوات الصحيحة وتحظى بكامل دعم الحكومة الجديدة في ألمانيا".

وأكد بوشمان ضرورة تطبيق "القيم الأساسية الأوروبية" في كل مكان، وقال: "هذا يشمل سيادة القانون. المفوضية الأوروبية تضطلع بمهمة فرض هذه القيم في كل مكان".

ويدور نزاع بين المفوضية الأوروبية والحكومة البولندية المحافظة منذ سنوات، حيث تتهم المفوضية بولندا بتقويض استقلال القضاء. ووصل الصراع إلى ذروته مؤخرا بعد أن قضت المحكمة الدستورية البولندية في أكتوبر الماضي بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور بولندا.

وتنظر المفوضية والعديد من الدول الأخرى إلى هذا الحكم على أنه إشكالي للغاية، لأنه قد يعطي الحكومة البولندية ذريعة لتجاهل الأحكام غير السارة الصادرة ضدها من محكمة العدل الأوروبية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، بعد ذلك أنها ستحجب مساعدات كورونا التي تبلغ قيمتها مليارات عن بولندا حتى تتراجع البلاد عن إصلاحات قضائية محددة. كما هددت فون دير لاين باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد بولندا لانتهاك ميثاق الاتحاد الأوروبي.