اختتام حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بشمال سيناء

اختتمت وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام محافظة شمال سيناء اليوم الخميس سلسلة ندواتها التوعوية التى تنفذها في اطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بتنظيم حفل الختام في مقر المجمع الاعلامى بالعريش.

وأكدت حنان حسن رئيسة الوحدة أنه تم تنفيذ حملة مناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان: " معًا ضد العنف " لحماية المرأة من كافة أشكال العنف ، وذلك تحت رعاية : محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأضافت أن الحملة بدأت من يوم 25 نوفمبر الماضى حتى اليوم الخميس ، واستهدفت مناهضة كافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة من خلال سلسلة من الندوات مع الجهات الشريكة في مجالس المدن والمصالح الحكومية والمدارس والنوادى ومراكز الشباب والمديريات الخدمية .

ومن جانبه أشار عبد الفتاح الامام مسئول المتابعة بادارة اعلام سيناء إلى دور مجمع اعلام العريش في استقبال جميع الفعاليات واللقاءات، موجهًا الشكر للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والجهات الشريكة فى انجاح حملة مناهضة العنف ضد المرأة .

وبدوره أكد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش أن المرأة شريكة للرجل في كافة مجالات التنمية ، وشريكته أيضا في مواجهة مصاعب الحياة ، وأن الإسلام كرم المرأة وأوصى بها خيرًا .. فهى الأم والأخت والزوجة والابنة .

يذكر أن حفل الختام شمل عددا من الفعاليات الفنية والأغانى الوطنية، الى جانب تكريم المشاركين في الحملة بمنحهم شهادات التقدير تقديرًا على دورهم في انجاح الحملة على مدار فترة تنفيذها .

وحضر حفل الختام : أشرف المشرحانى رئيس فرع ثقافة شمال سيناء ، محمود حنفى وكيل مديرية الثقافة ، محمد سالم مدير عام مديرية القوى العاملة ، منى أبو المعاطى مدير عام إدارة العريش التعليمية ، خالد الشريف، نقيب الأطباء البيطريين ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية الى جانب أعضاء قافلة الأزهر الشريف الدعوية وأعضاء وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة .