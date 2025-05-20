مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

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أعلن بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي ضد بورنموث، في إطار فعاليات الجولة الـ 37، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب «الاتحاد» معقل فريق مانشستر سيتي، فعاليات اللقاء، الذي تنطلق صافرة بدايته عند تمام العاشرة مساءً، وينقل عبر شاشة بي إن سبورتس.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، ويقبع فريق بورنموث بالمرتبة الـ 11، برصيد 53 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي كما يلي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ماتيوس نونيز، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

أمامهما: كيفن دي بروين، إلكاي جوندوجان، عمر مرموش.

الهجوم: إيرلينج هالاند.