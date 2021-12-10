بولندا تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة البولندية، 24 ألفا و991 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و785 ألفا و36 حالة.



وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو بولندا الناطق بالإنجليزية اليوم /الجمعة/ - أنه تم تسجيل 571 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 87 ألفا و928 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج بالمستشفيات جراء الإصابة بالفيروس يبلغ 23 ألفا و706 أشخاص، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و237 ألفا و17 شخصا.