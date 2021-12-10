الري: حفر العديد من الآبار في بعض الدول الإفريقية

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الدولة المصرية تعمل على حفر العديد من الآبار في بعض الدول الإفريقية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن وزير الري أجرى زيارة لأوغندا، وذلك للتعاون مع دول حوض النيل في مجال المياه.

وأضاف، أن وزارة الري والحكومة المصرية تعمل على معرفة متطلبات الشعوب الإفريقية الأساسية، والبدء في دراستها تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع.

واستكمل، أن المشروعات التي تقوم بها وزارة الري للأشقاء في إفريقيا تتم بالمجان بواسطة منح من الحكومة المصرية.