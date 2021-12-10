الأهلي يهزم سبورتنج في افتتاح دوري سوبر رجال السلة

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افتتح الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، مبارياته في دوري السوبر للموسم الحالي 2021 - 2022 باكتساح نظيره سبورتنج والذي يقوده فنيًا وائل بدر بنتيجة 76 - 44

وهيمن الأهلي على اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة، بالرغم من غياب العديد من العناصر عن صفوفه وعلى رأسهم إيهاب أمين ومروان سرحان وأحمد حمدي.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 17 - 5 للأهلي

الفترة الثانية: 30 - 14 للأهلي

الفترة الثالثة: 53 - 28 للأهلي

الفترة الرابعة: 76 - 44 للأهلي

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع نادي المصرية للإتصالات على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، فيما يواجه سبورتنج نظيره مصر للتأمين.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3 - 2.