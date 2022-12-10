السوداني يؤكد استعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية، وخصوصا في مجالي الاقتصاد والاستثمار.

وقال السوداني خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على هامش القمّة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض إن "القمة العربية الصينية مهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه أكد ولي العهد السعودي، رغبة المملكة العربية السعودية في إدامة العلاقات مع العراق، نحو المزيد من التعاون المتبادل في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء التباحث في آليات تفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين الجانبين.