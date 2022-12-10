عرض سلوم العرب يفتتح الدورة السادسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

انطلقت، مساء أمس، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي بمنطقة الكهيف، تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإمارات وحاكم إمارة الشارقة، وبحضور عدد من المسرحيين العرب، من بينهم: المخرج ناصر عبدالمنعم، والمخرج عصام السيد، والناقد أحمد خميس.

وافتتح المهرجان بالمسرحية الإماراتية "سلوم العرب"، وهي من تأليف سلطان النيادي، وإخراج محمد العامري، وتقدمها فرقة مسرح الشارقة الوطني، من بينهم: أحمد الجسمي، وإبراهيم سالم، ومرعي الحليان، ونبيل المازمي، وعلي الأحبابي، ومحمد الكعبي، وعبدالله الجروان.

وتستعرض هذه المسرحية البيئة البدوية الإماراتية بعاداتها، وتقاليدها، وقيمها، وموروثاتها، من خلال ثلاث قصص تحمل في طياتها حكم وعبر عن الكرم، والشجاعة، والإيثار، وقصص تتغنى بالمعاني النبيلة التي يحملها أبناء هذه الأرض الطيبة.

جدير بالذكر أن مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي يحتفي بالبيئة الصحراوية، وثقافتها، وناسها، وعاداتهم، وتقاليدهم، ويشارك في دورته السادسة خمسة عروض عربية، هي: "سلوم العرب" من الإمارات، و"السامر" من مصر، و"رثاء" من سوريا، و"الخيمة" من المغرب، و"منت البار" من موريتانيا.