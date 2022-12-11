مقتل 3 وفقدان 12 على الأقل بعد انفجار بمبنى في مدينة جيرسي البريطانية

ذكرت الشرطة البريطانية، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وفقد 12 على الأقل في أعقاب انفجار وحريق، نشب في مبنى سكني في مدينة "جيرسي"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال روبن سميث، كبير ضباط شرطة "جيرسي" في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه تم استدعاء خدمة الإطفاء، إلى المنطقة، الليلة السابقة، بعد أن أبلغ سكان عن انتشار رائحة غاز فى الهواء .

ووصف سميث المشهد بأنه "مدمر" وحذر من أنه ربما يكون هناك المزيد من القتلى.

وأوضح سميث للصحفيين "لدينا مبنى مكون من ثلاثة طوابق، انهار بالكامل".

وأضاف سميث "هناك أيضا أضرار في مبنى قريب أيضا، مبنى سكني آخر ، يتعين على خدمة الإطفاء تأمينه. من المؤسف أن أقول إنه مشهد مدمر للغاية".

وردا على سؤال عن عدد الأشخاص، الذين يعتقد انهم فقدوا، قال سميث "بالنظر إلى دمار المبنى، من الصعب تقييم الأعداد بشكل جيد".

وأضاف "نحن نبحث في المنطقة عن حوالي 12 شخصا حاليا".

وتابع "هذا الرقم ربما يتغير، لكن هذا الرقم هو الذي نعمل عليه".

وبسؤاله عما إذا كان من المحتمل أن يكون هناك أي حالات وفاة أخرى، قال سميث "لا أريد التكهن بهذه الأنواع من الأشياء.. لكن هناك اعتراف بأنه ربما يكون هناك المزيد من الوفيات".