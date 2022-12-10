وزيرة الثقافة تنعى رئيس مجمع اللغة العربية: فقدنا علما من أعلام الأدب والنقد

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الناقد الأستاذ الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية والذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد حياة حافلة بالعطاء.

وقالت وزيرة الثقافة، إن مصر والأمة العربية فقدت علمًا من أعلام الأدب والنقد، أثرى المكتبة العربية بعشرات المؤلفات والترجمات، وترك ميراثًا علميًا خالدًا.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن للغة العربية حراسًا حافظوا عليها وأبدعوا بفنونها من هؤلاء الراحل صلاح فضل.

ووجهت وزيرة الثقافة، العزاء لأسرة الفقيد الراحل، داعية الله أن يدخله فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ووُلد صلاح فضل عام 1938، وحصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1962، ونال الدكتوراة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972، وعمل أثناء بعثته مدرسا للأدب العربي.

وبعد عودته لمصر عمل أستاذًا للأدب والنقد بكليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر، ومنذ عام 1979م انتقل للعمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وعمل أستاذًا زائرًا للأدب العربي في عدة جامعات عالمية.

وانتُدبَ بعد عودته إلى مصر عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر منذ عام 1985 حتى عام 1988، وعمل أستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن والبحرين حتى عام 1994م.

وانتُخبَ الدكتور صلاح فضل، عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2003، ثم رئيسا له عام 2020، وحصل على العديد من الجوائز محليًا ودوليًا منها جائزة البابطين للإبداع في نقد الشعر عام 1997، وجائزة الدولة التقديرية فيالآداب،ب وجائزة النيل في الآداب.