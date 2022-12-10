وزير الخارجية التركي يصل الجزائر

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين.

ومن المنتظر ان يجري تشاووش أوغلو، مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، تشمل ملفات ثنائية وإقليمية ودولية. كما يرجح ان يتم استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكانت الخارجية التركية ذكرت في بيان لها أمس الجمعة، أن تشاووش أوغلو، سيشرف خلال زيارته على الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين من أجل متابعة تنفيذ قرارات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي المشترك رفيع المستوى الذي ترأسه مناصفة عبد المجيد تبون، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في تركيا خلال مايو الماضي.