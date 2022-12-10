ألمح النجم البرازيلي نيمار، إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليا، وذلك بعد خروج بلاده على يد كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم.

وخسر منتخب البرازيل على يد كرواتيا ( 4 – 2) بركلات الترجيح، ليودع منتخب السيليساو مونديال قطر.

وقال نيمار في تصريحات تلفزيونية عقب خروج البرازيل من المونديال حول مسألة اعتزاله دوليا:"أنا لا أغلق أي أبواب على المنتخب الوطني، لكن أيضاً لا أضمن 100 % أنني سأعود، عليّ التفكير أكثر قليلا تجاه الموضوع، تجاه ما هو الشيء الصحيح لي وللمنتخب".

وكان نيمار قد نجح في تسجيل هدفا لبلاده ضد كرواتيا، ووصل للهدف رقم 77 مع المنتخب البرازيلي، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم بيليه الهداف التاريخي للسيليساو.