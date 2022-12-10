 زيلينسكي: روسيا جلبت لنفسها الجحيم في أوكرانيا - بوابة الشروق
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زيلينسكي: روسيا جلبت لنفسها الجحيم في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 1:32 ص | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 1:32 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي جلب ما سماه "الجحيم" تحت العلم الروسي إلى أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي في كلمته المصورة يوميا إن الوضع "صعب للغاية" لا سيما في مناطق الجبهة في دونباس بشرقى أوكرانيا، معددا النقاط الساخنة في باخموت وسوليدار وكريمينا، وقال إنه في هذه المناطق "لا مكان للعيش لم يتضرر جراء القصف لمدة طويلة".

وإضافة إلى ذلك، تدمرت بلدة باخموت من قبل المحتلين. وقال زيلينسكي: "بلدة أخرى في دونباس حولها الجيش الروسي إلى أطلال محروقة".

وفي وقت سابق، وصف مستشاره ميخايلو بودولياك الوضع حول باخموت بأنها "جحيم على الأرض".

وبعيدا عن خطوط الجبهة، تستمر أوكرانيا في العمل يوميا لتحميل روسيا المسؤولية قانونا على الغزو وعواقبه.

وصرح زيلينسكي: "نلمس دعما من الدول وكذلك من المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن بريطانيا عرضت القيادة في جهود تشكيل محكمة خاصة على نموذج محاكمة نورنبرج.

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