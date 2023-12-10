نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) جلسة بعنوان "تغير المناخ والأمن الغذائي: تدابير التكيف الزراعي والتحديات التي تواجهها ودور الابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية في خلق عالم مستدام وآمن غذائي" خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 (COP28) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتهدف الفعالية إلى تحفيز التعاون الدولي والاستثمار في تدابير التكيف الزراعي المستدام، والتكنولوجيا الزراعية، والسياسات الداعمة لتعزيز آليات سلاسل الإمدادات الغذائية وضمان مستقبل القطاع الغذائي على نطاق عالمي.



وأكد المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في كلمته الافتتاحية أن هناك حاجة ملحة للعمل الجماعي لمواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي. كما سلط الضوء على أهمية دور الابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة في تحقيق الأمن الغذائي للجميع. وشدد م. هاني على أهمية القطاع الخاص ودوره المحوري في مواجهة هذه التحديات، لأنه يمتلك الابتكار والموارد والخبرة اللازمة لتطوير وتنفيذ حلول مستدامة.



وأدار حلقة النقاش، أيمن قاسم، مدير قسم تطوير التجارة في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما ضمت الجلسة متحدثين بارزين، من بينهم البروفيسور سيد عزام علي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المحاصيل من أجل المستقبل (CFF)، ودينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا فى قسم أفريقيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والبروفيسور حمادي بوجا، نائب الرئيس لتنفيذ البرامج في التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا (AGRA)، والدكتور المهدي الفيلالي، نائب الرئيس الأول لغرب أفريقيا OCP Africa، والدكتور إلفين أفندي، رئيس قسم الإستراتيجية المؤسسية والتخطيط والبحوث في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD).



وتبادل الخبراء، خلال الجلسة الحوارية، وجهات نظر مختلفة حول الدور الأساسي الي يلعبه الابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية، وفي بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة. كما أكد المتحدثون على ضرورة زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة لتسريع اعتماد حلول التكنولوجيا الزراعية. كما شددوا على أهمية التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لخلق بيئة مواتية لازدهار التكنولوجيا الزراعية.



واختتمت الجلسة بدعوة إلى العمل الجماعي، وحث جميع الجهات المعنية على تكثيف جهودهم لتسخير قوة الابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة لتحويل النظم الغذائية وضمان الأمن الغذائي للعدد المتزايد لسكان العالم في ظل مواجهة التغير المناخي.