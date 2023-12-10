رئيس حكومة ولاية ألمانية يتوجه إلى إسرائيل في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه

يعتزم رئيس حكومة ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، زيارة إسرائيل يوم الأربعاء القادم، بعد نحو شهرين من عدوان إسرائيل على غزة؛ لتكون هذه أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه في الولاية.

وقال ماركوس زودر وهو رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم في ولاية بافاريا، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "نسعى لترك انطباع على أرض الواقع وإتمام دعم حقيقي بعد الهجمات من جانب حماس".

ويعتزم زودر، التوجه يوم الأربعاء القادمـ إلى تل أبيب بصحبة وفد صغير، ثم يتوجه بعد ذلك إلى القدس ويعود إلى ولاية بافاريا يوم الجمعة القادم.

وتابع زودر في تصريحاته لـ (د.ب.أ): "إنه قرار واع أن تكون أول زيارة خارجية لي بعد إعادة انتخابي إلى إسرائيل، هذا أمر يهمني شخصيا وهي مسئولية وطنية بافارية أيضا أن يتم إظهار التضامن مع إسرائيل".

وأضاف أن الزيارة من شأنها أيضا التأكيد مرة أخرى أن ولاية بافاريا تقف بجانب إسرائيل والحياة اليهودية.