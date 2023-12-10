مسيرات حاشدة لطلاب جامعة المنيا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت جامعة المنيا، صباح اليوم الأحد، مسيرات حاشدة لطلاب الجامعة، والطلاب المغتربين والعاملين وأعضاء هيئة التدريس؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

شارك فيها الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة؛ لحث الطلاب وجميع منتسبي الجامعة على واجبهم الوطني في ممارسة حقهم الانتخابي للاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية.

وشهد كورنيش المنيا اصطفاف الطلاب وطلاب المدن الجامعية المغتربين حاملين علم مصر أمام مقر لجان المغتربين بنادي المنيا الرياضي، حيث وفرت الجامعة وسائل نقل جماعي لنقل طلاب المدن للجانهم والعودة بهم؛ وذلك تسهيلاً لعمليات الإدلاء بأصواتهم.

أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته الغامرة لما شاهده من إقبال كبير من قبل أبناء الجامعة ومنتسبيها من الراغبين بالإدلاء بأصواتهم أمام لجان الانتخاب في الساعات الأولى، مؤكدًا ثقته في وعي وإدراك الشباب الجامعي، وحرصه على المشاركة الإيجابية لاختيار من يقود البلاد في السنوات المقبلة.