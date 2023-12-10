انتظام الخدمات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية في الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتظمت الخدمات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية؛ لتوفير مناخ آمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية.

واعتمدت مديرية أمن الشرقية، خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان والطرق والمحاور المؤدية لها، وأقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان.

ويتنافس خلال الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رمز النخلة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قبل ساعات، أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية أنهت الاستعدادات اللازمة لانطلاق الانتخابات الرئاسية، التي تشهدها الشرقية وسائر محافظات الجمهورية على مدار 3 أيام بدايةً من صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر الجاري

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزا انتخابيا تستوعب 1016 لجنة فرعية.

وتضم محافظة الشرقية 10 لجان فرعية موزعة على نطاق 5 مراكز ومدن: "الزقازيق - بلبيس - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - فاقوس"؛ ستكون متاحة أمام المغتربين الراغبين في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية، بـ84 سيارة إسعاف مجهزة في محيط مقر اللجان الانتخابية؛ للتأمين الطبي.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انعقاد غرفة التأمين الطبي بالمديرية لمتابعة اللجان على مستوى المحافظة.

فيما وفرت المديرية 30% من الأسرة بجميع المستشفيات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية؛ تحسبا لأية طوارئ، مع استمرار انتشار الفرق الطبية بمحيط اللجان طوال أيام الاستفتاء.