أمير قطر يفتتح منتدى الدوحة 2023

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، منتدى الدوحة 2023، تحت شعار: "معا نحو بناء مستقبل مشترك".

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم، حضر الافتتاح أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ودينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من رؤساء ووفود الدول.

وسلم الأمير تميم، جائزة منتدى الدوحة إلى فيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى – الأونروا.