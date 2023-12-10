قيادي بحزب الله: نرد على تصعيد الهجمات الإسرائيلية بضربات نوعية

قال قيادي كبير في جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الأحد، إن الضربات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان بمثابة "تصعيد جديد" ترد عليه الجماعة "بضربات نوعية جديدة".



وأضاف حسن فضل الله في بيان، أن التصعيد "لن يثني المقاومة في لبنان عن مواصلة الدفاع عن بلدها ومساندة غزة"، وفقا لوكالة رويترز.



وذكر أن الجماعة ترد على التصعيد "بضربات نوعية جديدة سواء في طبيعة الأسلحة أو المواقع المستهدفة".



وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.



يأتي ذلك على خلفية حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.