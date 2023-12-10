إسرائيل تزعم إحباط هجمات خططت لها إيران ضدها في قبرص

زعمت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها أحبطت هجمات خططت لها إيران ضد أهداف "يهودية وإسرائيلية" في قبرص الرومية.

هذا الإعلان جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقلا عن جهاز المخابرات الخارجية (الموساد).

وبحسب مكتب نتنياهو، أحبطت الأجهزة الأمنية والإنفاذية في قبرص الرومية، بالشراكة مع الموساد، "بنية تحتية" إيرانية، كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع: "بعد إلقاء القبض على (عناصر) الخلية من جانب الأجهزة الأمنية في قبرص (الرومية)، تم الحصول على الكثير من المعلومات التي أدت إلى كشف التهديدات وأساليب العمل وأهداف الهجوم والتخطيط الإيراني".

وكثيرا ما تحدثت إسرائيل عن خطط إيرانية لاستهداف مواطنيها في الخارج، وهو ما نفته طهران، التي تتهم تل أبيب في المقابل بتنفيذ هجمات داخل إيران ضد أهداف بينها مواقع عسكرية وعلماء في البرنامج النووي.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، شنت جماعات موالية لإيران، بينها "حزب الله" في لبنان والحوثيون في اليمن وجماعات أخرى في الجارتين العراق وسوريا، هجمات على أهداف إسرائيلية وأمريكية.