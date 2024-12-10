ضبط 8 شركات ومكاتب سياحية بتهمة النصب على المواطنين

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 8 شركات ومكاتب سياحية تعمل بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، استيلاء 3 شركات، و5 مكاتب بدون ترخيص، على مبالغ مالية من مواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

ضبط الأمن، القائمين على تلك الشركات والمكاتب وعثر بداخلها على عدد من المضبوطات أبرزها (مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بتنظيم رحلات سفارى ورحلات داخلية ورحلات بحرية – مجموعة من إيصالات استلام النقدية).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.