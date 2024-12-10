رئيس الوزراء: نسعى لتحويل بورسعيد إلى مدينة صناعية من الدرجة الأولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جولته التفقدية لمحافظة بورسعيد تضمنت تفقد كل المشروعات الكبرى التي ساهمت الدولة في إقامتها ومازالت تساهم فيها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أنه «عقد جلسة مطولة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستمع لكل طلباتهم وشواغلهم بالنسبة للمحافظة».

واستطرد: «تم التوافق على عديد من الخطوات المهمة بالنسبة للملفات التي تشغل المواطن البورسعيدي، وعلى رأسها الإسكان والصناعة والصحة والتعليم والطرق التي تربط المحافظة بباقي المحافظات».

وذكر أنه «تفقد خلال الجولة عددًا كبيرًا من المصانع»، معربًا عن سعادته بزيارة المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي تشغل مئات الشباب، وتصدر منتجاتها لمختلف دول العالم.

وأشار إلى حرص الحكومة على إسراع الخطى بتنفيذ نوعية جديدة من تلك المصانع، وتطوير باقي المنطقة الصناعية، لتحويل بورسعيد إلى مدينة صناعية من الدرجة الأولى.

وصرح بأن «54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة تخرج من بورسعيد»، قائلًا إن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير، وعد بالعمل على المنطقة الصناعية الجديدة حتى تكون جاهزة العام المقبل.