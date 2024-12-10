تتحدث مصممة الأزياء والملابس نهاد السيد عن الاستوري بورد في أفلام شادي عبد السلام، حيث تستعرض نماذج مختارة من أفلامه، ومن خلالها توضح معنى الستوري بورد وكيفية استخدامها في أفلامه كطريقة تشكيلية تعاونه على تنفيذ رؤيته الفيلمية.

وذلك خلال كلمتها بندوة تحت عنوان "شادي عبد السلام بين التشكيل والعمل الروائي السينمائي"، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار احتفاء وزارة الثقافة باسم الفنان الراحل شادي عبد السلام، وذلك في الخامسة مساء غدًا الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للثقافة بأرض أوبرا القاهرة.

وتدير اللقاء الدكتورة دليلة الكرداني، ويشارك في اللقاء على المنصة عدد من المتخصصين يتحدثون عن موضوع الندوة، ومنهم المخرج والكاتب الدكتور أحمد فؤاد درويش، ومهندسة الديكور دكتورة شيرين فرغل، والفنان التشكيلي علاء حجازي، والناقد محمود عبد الشكور، والمعماري الدكتور هابي حسني، ومصممة الملابس والديكور نهاد السيد.