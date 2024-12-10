نميرة نجم: قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل ملزمة وليست استرشادية

قالت السفيرة نميرة نجم، محامي فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن قرارات المحكمة بشأن إسرائيل ملزمة وليست استرشادية، وكان الرأي الاستشاري الأخير الذي أصدرته المحكمة حول مدى مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان.

وأوضحت نجم في محاضرة للجنة الدولية للصليب الأحمر عن دور منظمة العدل الدولية أمس، أن المحكمة لا تصنع القانون ولكنها تكشف عنه، وبالتالي يمكن استخدام قرارتها وأحكامها بعد ذلك في المفاوضات السياسية، بالتالي تقوية موقف المفاوضين خاصة من الدول النامية.

وتضيف نجم، "إلزامية الآراء الاستشارية للمحكمة لا تأتي من الآراء ذاتها، لأنها وفقا لقواعد المحكمة هي آراء استرشادية ولكن الإلزامية تأتي هنا من قواعد القانون ذاتها التي التزمت بها الدول طواعية، ففي الآراء الاستشارية تؤكد المحكمة أن عدد من قواعد القانون بعينها هي التي تنطبق في الحالة المعروضة أمامها وهو ما يساعد في تفسير القانون بشكل واضح، ولا يمكن على المستوى السياسي بعد ذلك نقض ما يخرج عن المحكمة قانونيا".

وأكدت نجم أن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين جاء قبل أحداث غزة بسنة تقريبا، وكان الغرض منه التأكيد على المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، والتأكيد على عدم قبول التغيرات الديموغرافية على الأرض في الأراضي المحتلة، وكذلك التصدي للتفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين في ضوء فشل كل جهود الحلول السياسية وفشل المنظومة الأممية من جانب آخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة والعملية للتصدي الفعلي، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.