ملك وملكة بريطانيا يشاركان في قداس عام مع بابا الفاتيكان

شارك ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا اليوم الخميس، في قداس مع الحبر الأعظم ليو الرابع عشر خلال زيارتهما الرسمية التاريخية للفاتيكان لتقريب العلاقات بين كنيسة إنجلترا والكنيسة الكاثوليكية.

جلس تشارلز وهو الرئيس الفخري لكنيسة إنجلترا، وكاميلا على عرشين مذهبين بالمذبح المرتفع بكنيسة سيستاني أمام لوحة "الحساب الأخير" لمايكل أنجلو، يبنما رأس ليو ومطران يورك الإنجليكانية قداسا مسكونيا.

وتمثل الفعالية المرة الأولى التي يصلي فيها قائدا الكنيستين معا منذ الإصلاح عندما انفصلت كنيسة إنجلترا عن الكنيسة في روما منذ عقود لأسباب تشمل الآن ترسيم قساوسة من النساء.