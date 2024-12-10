اعتقال مشتبه به في جريمة قتل الرئيس التنفيذي لشركة يونياتد هيلث كير

ألقت الشرطة الأمريكية يوم الاثنين القبض على مشتبه به في جريمة قتل في مانهاتن استهدفت الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلث كير"، وذلك بعد أن قام موظف في مطعم ماكدونالدز في بنسلفانيا بتنبيه السلطات بشأن زبون تم العثور بحوزته على سلاح وقناع ووثائق تربطه بالجريمة.

وأدى هذا الاكتشاف العرضي في المطعم بمدينة ألتونا إلى تقدم دراماتيكي في تحقيق صعب وسريع الحركة أثار اهتمام الرأي العام منذ إطلاق النار الذي وقع قبل خمسة أيام وهزّ صناعة التأمين الصحي.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، الذي عرّفت عنه السلطات باسم لويجي نيكولاس مانجيوني / 26 عاما / كان بحوزته مسدس يُعتقد أنه السلاح المستخدم في إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي على بريان تومسون، بالإضافة إلى وثائق تعبر عن غضب من الشركات الكبرى في أمريكا. وقد وُجهت له تهم تتعلق بحيازة أسلحة والتزوير، وتهم أخرى.

وأوضحت الوثائق أن مانجيوني كان يجلس على طاولة في الجزء الخلفي من مطعم ماكدونالدز مرتديا قناعا طبيا أزرق ويتصفح جهاز كمبيوتر محمول. وعندما سأله أحد الضباط إذا كان قد زار نيويورك مؤخرًا، "أصبح صامتا وبدأ يرتجف".

وعثرت الشرطة في حقيبة ظهر خاصة بالمشتبه به على مسدس أسود مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وكاتم صوت أسود مطبوع بنفس التقنية، وفقا للوثائق. وأوضحت شرطة بنسلفانيا أنه تم القبض عليه حوالي الساعة 0915 من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش: "نعتقد أنه الشخص الذي نبحث عنه في جريمة القتل الجريئة والمستهدفة لبريان تومسون".