مبادرة تطوعية بالإمارات لتكريم خط الدفاع الأول العربي في مواجهة كورونا

انطلقت بالإمارات اليوم الاثنين مبادرة تطوعية لتكريم الموظفين والمساندين لخط الدفاع الأول من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بالإمارات ودول الخليج والدول العربية، تقديراً لدورهم الكبير في التصدي لجائحة كورونا خلال عام 2020.

وتحمل المبادرة اسم (الأبطال المجهولين) وينظمها القطاع الخاص تحت رعاية جمعية الإمارات للصحة العامة، وتستهدف كافة الموظفين في الصفوف الخلفية في القطاع الصحي ممن كان لهم دور في التعامل مع المصابين بالفيروس والحالات الخطرة، وحالات الاشتباه.

كما تستهدف الفئات الوظيفية التي كان لها دور في تقديم المساعدة للطواقم الطبية الإسعافية مثل موظفي الاستقبال وعمال النظافة وموظفي التأمين الصحي والموافقات المسبقة وسائقي سيارات الإسعاف وموظفي المخابر وغيرها من الفئات التي عملت في المستشفيات وأسهمت في مكافحة الوباء خصوصاً خلال فترات الإغلاق وتقييد الحركة.

وتشمل المبادرة العاملين في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين ومصر وغيرها من الدول العربية، لإبراز دورهم وتسليط الضوء على بطولاتهم وتكريمهم.

وقال الدكتور أيهم رفعت منسق المبادرة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أكيومد" للصحفيين اليوم: "تستهدف المبادرة العديد من الفئات التي تستقبل المرضى ابتداء من أقسام الاستقبال والطوارىء وسائقي سيارات الإسعاف، وموظفي التأمين الصحي وحراس الأمن بالمستشفيات والمتطوعين الذين عملوا في صمت ولم يسلط الضوء على بطولاتهم التي لاتقل عن بطولات خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة".

وأضاف أيهم لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) أن المبادرة أطلقت موقعاً إلكترونياً لاستقبال الترشيحات، حيث يستطيع أي شخص ترشيح نفسه أو ترشيح آخرين ممن كان لهم دور بطولي خلال الأزمة، كما تستطيع الجهات الصحية والإسعافية وغيرها من مختلف القطاعات ترشيح أبطالها ممن كان لهم دور استثنائي في مساندة الجهود الصحية في التصدي للجائحة.

وأشار إلى أن المبادرة سوف تستمر لشهرين، وسيتم على مدار أيامها نشر القصص المؤثرة وإبرزها بمقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمبادرة، وسيتم تكريم 20 بطلاً منهم في نهاية المبادرة وتقديم جوائز عينية ونقدية لهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية الإمارات للصحة العامة، الدكتور سيف درويش، إن الجمعية ترعى هذه المبادرة تقديرا منها للجهد الكبير الذي بذلته العديد من الكوادر الوظيفية من مختلف الفئات، في دعم ومساندة الأطباء وأطقم التمريض والمسعفين للتصدي لخطر جائحة فيروس كورونا.