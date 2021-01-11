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رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع نظيره الفرنسي التعاون المشترك

رئيس الوزراء الجزائري - ارشيفية
رئيس الوزراء الجزائري - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 9:31 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 9:31 م
بحث الوزير الأول في الجزائر (رئيس الوزراء)، عبد العزيز جراد، هاتفيا اليوم الاثنين، مع نظيره الفرنسي جون كاستكس العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية مساء اليوم، بحث الجانبان مستوى العلاقات الثنائية والتشاور الدائم حول آفاق التعاون الجزائري الفرنسي، والعمل لبناء شراكة استثنائية وفقا لتطلعات الجانبين، خاصة في الاستثمار ونقل التكنولوجيا.

وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا أيضا للتحضيرات الجارية للدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية المقرر عقدها في الجزائر، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالسياق الصحي العالمي حول أزمة وباء فيروس كورونا.

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