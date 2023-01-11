أوستن باتلر وكولين فاريل يفوزان بجائزتي جولدن جلوبز لأفضل ممثل

فاز الممثل الأمريكي أوستن باتلر بجائزة جولدن جلوبز لأفضل ممثل في فيلم درامي، بعد تجسيده لشخصية المغني الشهير ألفيس بريسلي في فيلم "ألفيس".



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الممثل كولين فاريل فاز بجائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دوره في فيلم "ذا بانشيس اوف انشيرين".



وفازت الممثلة ميشيل يوه بجائزة جولدن جلوبز لأفضل ممثلة مساعدة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دورها في فيلم "إيفريثينج إيفري ووير اوول ات وانس".



وحاز المخرج ستيفين سبيلبرج على جائزة أفضل مخرج عن فيلم "ذا فابيلمانز".



وقد أقيم حفل جولدن جلوبز هذا العام حضوريا في فندق بيفرلي هيلتون، بعد تحويله العام الماضي "لفعالية خاصة"، بعد أن واجهت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، التي تمنح الجوائز، انتقادات قوية بسبب افتقارها لأعضاء من أصحاب البشرة السوداء.