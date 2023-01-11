مدحت العدل يشيد بانتقاد مايا مرسي لتصريحات ياسمين عز: فليذهب الترند وثقل الظل إلي الجحيم

أشاد المؤلف مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين بموقف دكتورة مايا مرسي تجاه ما تقدمه المذيعة ياسمين عز في برنامجها "كلام الناس" الذي يذاع علي قناة mbc مصر، وهجومها المتواصل علي المرأة المصرية، والتأكيد علي تفوق الرجل عليها.

وكتب مدحت العدل عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" المحترمة دائما وأبداً دكتورة مايا مرسي تحية لسيدة مصرية تعلم قيمة المرأة- أي مرأة- وتقف في وجه مذيعة بلا أي قبول وتحاول -دون قناعة- الرجوع لعصر الحريم.. فليذهب الترند وثقل الظل إلي الجحيم".



وكتبت دكتورة مايا منشورا عبر حسابها الشخصي علي فيسبوك انتقدت فيه ما تفعله ياسمين عز ببرنامجها، وانتقدت المحتوى غير الهادف الذي تقدمه، وأكدت أن إهانة المرأة المصرية غير مقبول.



وقالت إنها تعمدت عدم ذكر اسم المذيعة، حتي لا يشاهد أبناءها في المستقبل ما هو مكتوب عنها.