الصفدي: الأردن يقف على مسافة واحدة من مختلف المكونات العراقية

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن الأردن يقف على مسافة واحدة من مختلف المكونات العراقية.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البرزاني.

وقال الصفدي إن الأردن يقف على مسافة واحدة من مختلف المكونات العراقية، وينظر للعراق بوصفه عمقًا للأردن ولأمته العربية، وأن كلا البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة.

وأضاف أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني حريص على بذل كل الجهود لإنجاح أعمال مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون الذي أقيم مؤخرًا في البحر الميت.

ونقل رئيس مجلس النواب الأردني، تحيات وتقدير الملك عبد الله الثاني إلى رئيس وزراء العراق ورئيس وزراء إقليم كردستان.

كما أكد الصفدي، خلال لقاءات منفصلة أجراها ورؤساء الكتل البرلمانية الأردنية بحضور السفير الأردني في العراق منتصر العقلة، موقف الأردن الداعم بقيادة الملك عبد الله الثاني، لكل الجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار العراق باعتباره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي، تثمين حكومته لجهود الملك عبدالله الثاني في دعم أمن واستقرار العراق وسعيه لتحقيق التكامل الاقتصادي الثلاثي الأردني العراقي المصري، لافتًا إلى أهمية البدء في المشاريع التي تم الاتفاق عليها بمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون.

فيما أعرب رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البرزاني، عن امتنانه وتقديره للملك عبد الله الثاني، على المواقف الصادقة الداعمة لشعب كردستان، ولا سيما في الحرب ضد إرهابيي داعش.