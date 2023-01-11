 إصابة شاب فلسطيني برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لنابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة شاب فلسطيني برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لنابلس

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 9:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 9:26 ص

أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابا في العشرينيات من عمره أصيب بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام المخيم، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا.

وكانت قوة خاصة تابعة للاحتلال "مستعربون" تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية تجاه الشبان.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية لمنطقة بئر يعقوب، شرقي مخيم بلاطة، كما داهمت عدة منازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.


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