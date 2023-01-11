القطاع الخاص في تايلاند يشعر بالقلق إزاء الارتفاع السريع في قيمة العملة المحلية

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تشعر الشركات الخاصة في تايلاند بالقلق إزاء الارتفاع الحاد في قيمة العملة المحلية الباهت، وتداعيات ذلك السلبية على الصادرات، المتراجعة بالفعل نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بايونج سريفانيش، رئيس اتحاد المصرفيين في تايلاند، أعرب عن هذه المخاوف خلال اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة للتجارة والصناعة والبنوك في البلاد.

يذكر أن الباهت التايلاندي ارتفع حاليا بنسبة 13% مقارنة بمستواه المنخفض القياسي في أكتوبر الماضي.

كما ارتفع الباهت خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 2ر0% إلى 45ر33 باهت لكل دولار، ليصل لأعلى مستوى له منذ تسعة أشهر.

وأشار بايونج إلى أن ارتفاع الباهت جاء مدفوعا بتدفقات أجنبية تعادل نحو 60 مليار باهت إلى سوق السندات قصيرة الأجل منذ بداية العام الحالي.

كما ارتفع الباهت نتيجة ضعف الدولار وتوقعات ارتفاع عدد السائحين الصينيين الوافدين إلى تايلاند خلال الفترة المقبلة بعد رفع القيود الصينية على السفر.