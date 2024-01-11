تبدأ اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، ويؤدي الطلاب الامتحانات علي مستوي الادارة التعليمية طبقا لمنهج كل مديرية تعليمية.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الكترونيا للطلاب الذين تسلموا التابلت وفي المدارس المتصلة بالانترنت، وورقيا لطلاب المنازل والطلاب الذين لم يتسلموا التابلت والمدارس غير المتصلة بالإنترنت، وجميع الامتحانات سواء ورقية أو إلكترونية ستكون بنفس مواصفات الورقة الامتحانية وستكون مقسمة إلي 85% من الأسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مقالية بنسبة 15%.

وانتهت المديريات التعليمية خلال الفترة الماضية من تجهيز أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وقام مركز التطوير التكنولوجي بكل مديرية تعليمية برفع أسئلة الامتحان من علي منصة الامتحان المركزية بالوزارة، بالاضافة إلي طبع الامتحانات الورقية للطلاب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت توجيهات ببدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي 11 يناير بدلا من 14 يناير بعد شكاوي أولياء الأمور من تكدس جدول الامتحانات وعدم وجود وقت كافي للمراجعة، وقامت المديريات بالفعل بتعديل جداول الامتحانات.