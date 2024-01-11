24 ساعة فقط تفصل ما بين انطلاق بطولة كأس آسيا، وبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تتزامن انطلاقة منافسات البطولتين معا.

وتستضيف قطر منافسات بطولة آسيا في نسختها الـ18 بمشاركة 24 منتخباً.

وفيما يلي أبرز الحقائق التاريخية عن البطولة التي تنطلق مساء الجمعة..

- أول نسخة استضافتها هونج كونج عام 1956 وفاز منتخب كوريا الجنوبية بلقبها، علماً بأن الفرق المشاركة كانت 4 فقط، ليس من بينها منتخبات عربية، ومن غرائب تلك البطولة أن مبارياتها كانت مدتها 80 دقيقة فقط لكل مباراة مع إمكانية التمديد لـ 30 دقيقة أخرى حال استمرار التعادل

- البطل التاريخي هو منتخب اليابان برصيد 4 ألقاب، لكنه لم يحقق البطولة منذ نسخة 2011 والتي استضافتها قطر أيضا وفاز فيها أحفاد الساموراي خلال المباراة النهائية بهدف بعد التمديد لوقت إضافي.

- نسخة 2015 التي استضافتها استراليا هي آخر بطولة أقيمت بمشاركة 16 منتخبا فقط، لتصبح بعد ذلك بمشاركة 24 منتخبا، بينما كانت في عام 2000 بمشاركة 12 منتخبا فقط.

- أكثر منتخب عربي حقق اللقب هو السعودية برصيد 3 ألقاب في أعوام 1984 و1988 و1996، بينما آخر بطل عربي هو بطل النسخة الأخيرة منتخب قطر بفوزه على اليابان في نهائي نسخة 2019 بالإمارات.

- 9 منتخبات فقط حققت اللقب الآسيوي من أصل 39 منتخب شاركت في البطولة على مدار تاريخها

- منتخبا إيران وكوريا الجنوبية يتصدران الأكثر مشاركة في البطولة برصيد 15 مشاركة "بما فيها النسخة الحالية"، يليهما الصين بـ 13.

- علي دائي الهداف التاريخي للبطولة حيث سجل مهاجم إيران 14 هدفاً، يليه لي دونج جوك برصيد 10 أهداف، بينما يلاحق هذا الرقم من بين من يواصلون اللعب، علي مبخوت قائد الإمارات "9" وبنفس الرصيد المعز علي مهاجم قطر.