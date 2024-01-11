 الركود والتضخم أكبر مخاوف الرؤساء التنفيذيين للشركات في العالم - بوابة الشروق
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الركود والتضخم أكبر مخاوف الرؤساء التنفيذيين للشركات في العالم

د ب أ
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 12:34 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 12:34 ص

أظهر مسح اقتصادي، نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن الركود والتضخم المرتفع في أغلب الاقتصاديات العالمية يمثل الهاجس الأول لأغلب الرؤساء التنفيذيين للشركات على مستوى العالم، خلال العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الركود والتضخم تصدرا قائمة مخاوف الرؤساء التنفيذيين للعام الثاني على التوالي بحسب المسح الذي يجريه معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية.

وبحسب المسح فإن أقل من 30% من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم يعتقدون أن مؤسساتهم مستعدة للتعامل مع التضخم أو الركود، وهي نسبة أقل من النسبة المسجلة في الولايات المتحدة.

وفي أوروبا، تراجعت ثقة الرؤساء التنفيذيين بسبب التضخم الأكثر من 10% والمرتبط بارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية.

وتراجعت الثقة خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى أقل مستوياتها منذ بدء نشر المؤشر في النصف الأول من 2020.

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