التوقف يعطل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب جرين ستريم بين ليبيا وإيطاليا



عادت تطورات الأوضاع في ليبيا من جديد إلى الصدارة خلال الأيام الماضية، مع تهديد متظاهرون بإغلاق منشأتين للنفط والغاز بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، فيما أصدرت مجموعة تشن حملة ضد الفساد إنذارا مدته 72 ساعة ينتهي الجمعة.



- تهديدات بوقف ضخ الغاز من مجمع مليتة



وقالت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم حركة "القضاء على الفساد"، في بيان مصور بثته عبر الإنترنت، إنها "ستوقف ضخ الغاز من مجمع مليتة"، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية.



ومن شأن أي توقف أن يعطل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب جرين ستريم بين ليبيا وإيطاليا.



- مظاهرات تطالب بإقالة رئيس مؤسسة النفط



وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بسبب ما وصفوه بأنه "مخالفات ترقى إلى مستوى الجريمة"، كما طالبوا بمنع بن قدارة من إبرام أية اتفاقيات للنفط والغاز، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.



وتشمل المطالب الأخرى توفير فرص عمل للشباب في مناطق قريبة من المنشآت النفطية ومنع التلوث البيئي.



سالم محمد، المتحدث باسم الجماعة، قال لوكالة "رويترز": "إذا لم تستجب السلطات لمطالبنا فقد يتطور الحراك إلى عصيان مدني".



وكان قطاع النفط الليبي، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، هدفا لاحتجاجات سياسية محلية واحتجاجات على نطاق أوسع منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل بمعمر القذافي، في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2011.



وتسعى مجموعات محلية وأخرى وطنية على حد سواء، إلى الحصول على حصة أكبر من إيرادات الدولة بالإضافة إلى تغييرات سياسية.



- تهديد بإغلاق مصفاة الزاوية



وقالت الحركة إنها ستغلق مصفاة الزاوية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط غربي طرابلس، والتي يمكنها معالجة 120 ألف برميل يوميا، مما يجعلها أكبر مصفاة عاملة في البلاد.



وترتبط المصفاة بحقل الشرارة. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، الأحد الماضي، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة.



وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أغلق محتجون من منطقة فزان في جنوب البلاد الحقل للضغط من أجل المطالبة بتحسين الخدمات.



وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إغلاق حقل الشرارة أدى إلى تعليق إمدادات النفط الخام إلى محطة الزاوية.



وقالت أيضا الثلاثاء، إن بن قدارة التقى بزعماء منطقة فزان، لبحث تداعيات فرض حالة القوة القاهرة.



- الشرارة أكبر الحقول الليبية المصدرة للنفط



ويقع حقل الشرارة جنوب غرب البلاد، وينتج 240 ألف برميل في اليوم، ويعتبر أكبر الحقول الليبية بسقف إنتاج يومي يصل إلى 300 ألف برميل، واحتياطي مؤكد يقدر بثلاثة مليار برميل، فيما يناهز الإنتاج اليومي في عموم البلاد قبل الإعلان عن القوة القاهرة 2ر1 مليون برميل في اليوم.



- تحذير إيطالي من انعكاس الأزمة على روما



من جهته، أعرب دانييلي روفينيتي، كبير مستشاري مؤسسة "ميد أور" الإيطالية، عن القلق بشأن الوضع في ليبيا مع الانقسامات المتفاقمة بين الشرق والغرب والاحتجاجات المستمرة في حقل الشرارة النفطي والاحتجاجات في مجمع مليتة النفطي غرب ليبيا.



وقال الخبير الإيطالي في الشئون الليبية، خلال مقابلة مع وكالة "إيطاليا برس"، إن الاضطرابات حول آبار النفط قد تتسبب في أضرار ليس فقط للخزائن الليبية ولكن أيضًا لدول مثل إيطاليا التي تعتمد على ليبيا للحصول على الغاز والخام.