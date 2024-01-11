نتنياهو يتهم جنوب إفريقيا بالنفاق بعد أولى جلسات العدل الدولية

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، جنوب إفريقيا بعد جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية، والتي تنظر في دعوى ضد إسرائيل، لارتكابها "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.



وقال نتنياهو، إن"صراخ نفاق جنوب أفريقيا يصل إلى السماء.. رأينا اليوم عالماً مقلوباً رأساً على عقب، نحارب الإرهابيين ونحارب الأكاذيب"، على حد تعبيره.



وأضاف نتنياهو: "إسرائيل ستواصل الحفاظ على حقها في الدفاع عن النفس، وتأمين مستقبلنا حتى النصر الكامل"، في إشارة إلى استمرار حربها في غزة.



وتابع متسائلاً: "أين كانت جنوب إفريقيا عندما قتل شركاء حركة حماس وشردوا الملايين في سوريا واليمن"، وفقاً لوكالة رويترز.



وافتتحت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، جلسات استماع، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أواخر ديسمبر، تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية" والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.