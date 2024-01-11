شارك عدد من السفراء العرب في لاهاي، بجلسة سماع فريق جنوب أفريقيا القانوني ضد إسرائيل بشأن ارتكاب إبادة جماعية في غزة بمحكمة العدل الدولية.

وكان من بين الحضور السفير المصري في هولندا حاتم عبدالقادر، والسفير ضيف الله علي سفير الأردن في هولندا، بالإضافة إلى وفد فلسطيني رسمي ضم سفيرة فلسطين في مملكة هولندا السيدة روان ابو يوسف، الدكتور السفير عمر عوض الله المستشار القانوني بوزارة الخارجية ومسؤول ملف المحاكم الدولية والاتفاقيات في لاهاي وجنيف، والسفير عمار حجازي مسؤول ملف الأطراف المتعددة بالخارجية الفلسطينية.

وانتهت محكمة العدل الدولية في لاهاي برئاسة القاضية الأمريكية جوان دونوهيو، اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.