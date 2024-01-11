تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو، لفتاة تدعى «منيرة»، آثارت الجدل خلاله، حيث زعمت، أنها الأخت غير الشقيقة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وأن شيرين ووالدتها تخليا عنها، مما دفعها للعمل بالخدمة في المنازل، لتسطيع أن تعيش هي وأبنائها.

وبعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو بشكل كبير، خرج محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين، ليؤكد أنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الادعاء وصاحبته، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: «حسبي الله ونعم الوكيل، أهو زي ما انتوا شايفين كده ناس مريضة وناس حقودة، وناس مقرفة وناس غلاوية وبلاوى بتتحدف علينا وناس أقسم بالله ولا لينا علاقة بيهم مستنقع قذارة وخلصنا من لوسى جابتلنا توتى، وناس ولا تعرفنا تطلع تقول علينا كلام كله افترى ما يعلم بيه إلا ربنا».

وتابع: «ودلوقتي واحدة بتقول إنها أختنا من الأم وبكرة واحدة تانية من الأب وشوية ونلاقى اخواتنا في الرضاعة كمان، ما هي هيصة بقى ومش هنخلص، مش عارف أقول حسبى الله ونعم الوكيل على مين بالضبط على الناس دى ولا على اللى حطنا فى الليلة دى غصب عننا، وسيتم تقديم بلاغ رسمى ضد المريضة دى نشوف إيه حكايتها ومين وراها».

وبعد تهديد محمد عبد الوهاب بتقديم بلاغ رسمي للسلطات، قامت منيرة بحذف الفيديو، وخرجت فى فيديو جديد، لتوضح فيه أن الادعاء الذي قامت به، هو بغرض المزاح مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقامت بالاعتذار لها، حيث قالت: «إحنا شعب بطبيعتنا بيحب الهزار، لكن أنا ما شهرتش بشيرين عبد الوهاب خالص، اللى شهر بيها كل واحد شاف وشارك الفيديو من قبل ما يتأكد من صحته، يا شيرين حقك عليا أنا كنت بهزر والناس اللي خدته بجد عايزين يعملوا قلق، وبعد ما نزلت الفيديو لقيته عامل ضجة كبيرة».