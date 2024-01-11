وكيل تعليم الغربية يتفقد سير امتحانات النقل ويحيل مدير مدرسة وملاحظين للتحقيق

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت 9 يناير الجاري وتستمر حتى 24 من نفس الشهر.

ويؤدي الامتحان، اليوم الخميس، طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي العام، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الثاني الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023-2024.

وتوجه وكيل الوزارة لمتابعة عدد من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تابع مدرسة ناصر الابتدائية بحي السلام، ومدرسة الشهيد عطية عبدالمحسن عطية الابتدائية المشتركة، ومدرسة محمد فريد الإعدادية.

وخلال المتابعة بمدرستي ناصر الابتدائية بحي السلام، ومحمد فريد الإعدادية بنين، اطمأن وكيل الوزارة على عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثم تفقد حجرات الكنترول بالمدرستين، واطمأن على التصحيح والرصد الورقي والإلكتروني، وقدم الشكر لأعضاء الكنترول الداخلي بالمدرسة لتعاونهم وإنجاز العمل أولا بأول، وشدد على اتباع دقة الرصد، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد أو استخدام المزيل، كما قدم الشكر لمدير مدرسة محمد فريد الإعدادية بنين، لانضباط لجان المدرسة ونظافتها.

وخلال متابعته بمدرسة الشهيد عطية عبدالمحسن عطية الابتدائية المشتركة، تبين عدم ضبط اللجان، وعدم انتظام أعمال الامتحانات بها، وعدم وجود متابعة جيدة لمدير المدرسة للجان سير الامتحان؛ مما يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتم إحالة اثنين من الملاحظين بأحد اللجان إلى الشئون القانونية بالإدارة، بالإضافة إلى مدير المدرسة لعدم ضبط اللجان، والإهمال في متابعة سير الامتحان.

وخلال المتابعة بكنترول المدرسة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الرصد بالشيت الورقي والإلكتروني يوميا، والانتهاء يوميا من التصحيح، وعدم استخدام المزيل وأقلام الرصاص أثناء الرصد، وعدم السماح بدخول أي شخص بخلاف أعضاء لجنة النظام والمراقبة، وعدم السماح نهائيا بالمحمول، والتدخين داخل الكنترول، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية المنظمة.

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، بأنه نحو 113 ألفا و471 طالبا من الصف الرابع الابتدائي، ونحو 110 آلاف و279 طالبا من الصف الخامس الابتدائي، ونحو 110 آلاف و586 طالبا من الصف السادس الابتدائي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية، ونحو 105 آلاف و99 طالبا من الصف الأول الإعدادي، ونحو 98 ألفا و823 طالبا من الصف الثاني الإعدادي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، ونحو 44 ألفا و255 طالبا من الصف الأول الثانوي، و40 ألفا و826 طالبا من الصف الثاني الثانوي، يؤدون اليوم الامتحان في المواد غير المضافة، فيما يؤدي نحو 18 ألفا و290 طالبا من الصفين الثاني والثالث الفني الصناعي، ونحو 3447 طالبا من الصف الثاني الزراعي، ونحو 15 ألفا و699 طالبا من الصفين الثاني والرابع التجاري والفندقي يؤدون اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.