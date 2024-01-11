حزب المعارضة الرئيسي في تايوان: التسليح هو أفضل وسيلة لردع بكين

صرح المرشح الرئاسي عن حزب المعارضة التايواني (كومينتانج)، اليوم الخميس، بأنه في حال تم انتخابه فسوف تستخدم إدارته المستقبلية الردع ليصبح التكتيك الرئيسي لمنع بكين من شن هجوم عسكري على تايوان.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان بعد غد السبت.

وقال هو يو - ايه، البالغ من العمر 66 عاما، في مؤتمر دولي قبل الانتخابات عند النظر إلى المخاطر بشأن الصين، فأن أهم شيء هو أنه يجب أن نواصل تعزيز أسلحة دفاعنا الوطني وتحسين قدرات الدفاع الوطني حتى لا نسمح لهم بالتجرؤ على بدء حرب بسهولة، مضيفا: "إذا شنت الصين حربا، فلن تستطيع دفع الثمن ".

وتابع المرشح الرئاسي، أن أكبر التحديات التي تواجه تايوان حاليا هي تصاعد التوتر العسكري عبر مضيق تايوان.

ولخفض التوتر، اقترح "إستراتيجية ثلاثية الأبعاد" التي تشمل "الردع والحوار وخفض التصعيد".

وعلاوة على ذلك، أعرب عن استعداده لمواصلة شراء معدات دفاع من الولايات المتحدة حليف تايوان.

يذكر أن بكين طالبت واشنطن مرارا وتكرارا الكف عن تسليح تايوان.